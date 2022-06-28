МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать замороженные золотовалютные резервы России для восстановления Украины и выплаты компенсаций пострадавшим. В Белоруссии рассказали об исполнении обязательств по еврооблигациям

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

Украина предложила заключить международный договор, который позволяет использовать золотовалютные резервы РФ для выплаты компенсаций пострадавшим от спец-операции. Страны-партнёры смогут его подписать и запустить процедуру конфискации российских активов, сказал Шмыгаль на заседании кабмина.

По его словам, Киев также предлагает создать фонд, "куда пойдут около 300 миллиардов долларов российских средств, из этого фонда будут выплачиваться компенсации". Шмыгаль также сообщил, что все российские активы на территории Украины будут конфискованы, причем "это будет сделано так, чтобы потом не возникало ни одного вопроса ни в одном международном арбитраже".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке мер защиты по замороженным резервам, в том числе правовых, однако о деталях говорить не стала, назвав такой разговор преждевременным.

Западные страны из-за ситуации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили золотовалютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.