МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией, сообщает генконсульство Греции в Москве. В Белоруссии рассказали об исполнении обязательств по еврооблигациям

"В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа со среды, 29 июня, и до пятницы, 1 июля, генеральное консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера. С понедельника, 4 июля, генеральное консульство возобновляет работу", — говорится в сообщении, размещенном на сайте генконсульства.

Российский МИД в понедельник вызвал посла Греции Екатерини Насику и объявил, что восемь дипломатов Греческой Республики объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и объявление 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.

Ранее посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости заявил, что российско-греческие отношения разрушены по вине Греции, их больше нет.

Как отметил посол, сам факт того, что греческое правительство направило на Украину летальное оружие, очень тяжелый для российско-греческих отношений, и вызвал даже оторопь в греческих политических кругах, в греческом обществе. Высылка 12 дипломатических сотрудников стала еще одним ударом, сказал Маслов.

По его словам, среди высланных 12 российских дипломатов — группа дипломатов-эллинистов, экспертов-страноведов, которые прекрасно работали и внесли большой личный вклад в развитие сотрудничества России и Греции, а выслали их под надуманными и беспочвенными предлогами. Посол сказал, что из Салоников высланы генеральный консул и консул-советник – второе лицо в загранучреждении.

Посол отметил, что высылка российских дипломатов серьезно затруднит работу российского диппредставительства и генерального консульства в Салониках.