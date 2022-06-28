МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии могло быть принято "далеко западнее", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В генконсульстве Греции в России сообщили о приостановке работы

"Боюсь, что оно (решение о высылке российских дипломатов — ред.) было принято и далее индуцировано в Софию далеко западнее Болгарии. Жаль, очень жаль. Никаких оснований", — сказал он.

Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что с большей вероятностью будет принято решение о симметричном ответе по высылке из РФ дипломатов Болгарии.

Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".

"Беспрецедентное решение Софии… 70 человек — это очень много. Думаю, что с большой вероятностью будет принято решение о симметричном ответе о дипломатической миссии Болгарии в России", — сообщил Слуцкий журналистам.

Неразумные и необоснованные шаги, как высылка российских дипломатов из Болгарии, ожидает механизм "обратной пружины" к здравому смыслу, сообщил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Все эти вывихнутые, неразумные, необоснованные шаги ожидает механизм возвратной пружины к здравому смыслу, и, надеюсь, что это произойдет, без утопии, достаточно в скором времени", — сказал он.

Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".