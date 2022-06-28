МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного департамента страны. США ввели санкции против "Ростеха"

"Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан", — утверждается в сообщении.

В госдепе также обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них.

В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.

Американские власти в прошлые году уже вводили санкции против ФСБ.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.