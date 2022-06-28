МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного департамента страны.

Ростех эмблема

США ввели санкции против "Ростеха"

"Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан", — утверждается в сообщении.

В госдепе также обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них.

В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.

Американские власти в прошлые году уже вводили санкции против ФСБ.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.