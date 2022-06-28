МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Минторг США расширил список компаний, которые попадают под экспортные ограничения, в их число вошли 36 предприятий из девяти стран, в том числе четырех российских, сообщило ведомство во вторник. США внесли в санкционный список ФСБ

В число включенных в ограничительный список вошли предприятия из России, Великобритании, Вьетнама, Литвы, КНР, ОАЭ, Пакистана, Сингапура, и Узбекистана.

"Эти компании, по оценке правительства США, действуют вразрез с внешней политикой и интересами США", — говорится в заявлении ведомства.

В числе попавших под ограничения российских компаний — предприятия "Лабораторные системы и технологии" (Laboratory Systems and Technologies LTD) и ООО "Интертек Рус" (LLC). Основанием для экспортных ограничений, указывают в минторге, стали "попытки с их стороны закупок оборудования, в том числе произведенного в США, для действий, противоречащих интересам национальной безопасности Америки". В сообщении указывается, что обе компании, по данным Вашингтона, действуют в интересах российской ООО "Интертек Инструментс", попавшей под экспортные ограничения в марте текущего года.

Ограничения также вводятся против российской таможенного представителя ООО "ФастЭйр Интернешнл" и "АВКОМ Техник", которая занимается обслуживанием деловой авиации. "Две эти компании включены в список за действия, противоречащие национальным интересам США", — сообщили в ведомстве.

Под ограничения, которые Вашингтон связывает с Россией, также попала китайская компания King Pai Technology Co., Ltd, и Частное предприятие "PROMCOMPLEKTLOGISTIC" из Узбекистана. Последнюю, а также ряд других предприятий, связанных с КНР, Литвой, Вьетнамом и Великобританией внесли в список по обвинению в "в поддержке ВПК России".