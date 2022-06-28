МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, в ходе которой обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба главы республики. Банк России сообщил о новой возможности защиты от мошенников

"Президент Аслан Бжания встретился с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем. В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Бжания отметил, что за последнее время накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. В свою очередь Вольвач пообещал найти конкретные решения по ним.

Замминистра экономического развития России также выразил главе абхазского государства благодарность за поддержку России в проведении специальной операции на Украине. "Я хотел бы поблагодарить за ту безусловную поддержку, которую вы оказали Российской Федерации с первых дней проведения специальной военной операции, за признание независимости ЛНР и ДНР, за ту помощь, которую вы оказали в первые дни, когда приехали более двухсот беженцев. Вы оказали им теплый прием, практически отеческую заботу", — сказал Вольвач.