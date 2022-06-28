Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО
Турция подтверждает поддержку членству Финляндии и Швеции в НАТО
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении по итогам переговоров в испанской столице сообщили, что Турция подтверждает поддержку политике открытых дверей НАТО и выражает поддержку приглашению Финляндии и Швеции в альянс в Мадриде.
Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.
"Турция подтверждает свою давнюю поддержку политики открытых дверей НАТО и выражает свою поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами НАТО на встрече на высшем уровне в Мадриде", — сказано в десятом пункте трехстороннего заявления.