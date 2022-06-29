МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на сегодняшний день предпочитают действовать в РФ тихо, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников. Посол Антонов прокомментировал новые санкции США против России

"Санкции санкциями, но никто из деловых людей Запада не желает покидать наш рынок. Скажу так, если западные компании могут не уходить из России, они не уходят, хотя находятся под жесточайшим политическим давлением со стороны Вашингтона, Брюсселя, своих правительств, наконец", — сказал он.

"Чтобы дядюшка Сэм не погрозил им из-за океана пальцем, западный бизнес предпочитает в настоящее время действовать в России тихо, особо не афишируя своей деятельности", — добавил эксперт.

Дело доходит, по его словам, до комизма.

"Открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно. До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке – парики, маски, плащи!" — заметил он.

На Западе сегодня, подчеркнул Красильников, идет "охота на ведьм". "Причем, речь не о пророссийски настроенных бизнесменах, если даже кто-то был просто замечен на деловом мероприятии, легко может подвергнуться на родине критике, попасть в черные списки, вплоть, как говорится, до увольнения", — заключил вице-президент РСПП.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.