МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а сокращение расходов бюджета еще больше негативно повлияет на экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Центробанк предложил обсудить, в чем накапливать российские резервы

"Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации", — сказал Решетников на съезде РСПП.

По его словам, избыток валюты на рынке такой, что не удастся настолько сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать дополнительным спросом курс. "Скорее, в рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", — добавил он.