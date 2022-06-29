Минэкономики раскритиковало предложения Минфина по бюджетному правилу
Решетников: конструкция бюджетного правила от Минфина не стабилизирует ситуацию на валютном рынке
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ.Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а сокращение расходов бюджета еще больше негативно повлияет на экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации", — сказал Решетников на съезде РСПП.
По его словам, избыток валюты на рынке такой, что не удастся настолько сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать дополнительным спросом курс. "Скорее, в рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", — добавил он.