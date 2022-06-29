Путин прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском саммите
Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в шестом Каспийском саммите
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите.
Российский лидер примет участие в шестом Каспийском саммите, в рамках которого пройдут встречи со спикером верхней палаты парламента страны Гурбангулой Бердымухамедовым, президентами Сердаром Бердымухамедовым, Ильхамом Алиевым и Ибрахимом Раиси.
Россия ожидает принятия коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе по итогам саммита.