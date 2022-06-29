МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите. Путин разрешил регистрировать детей по месту жительства родителей

Российский лидер примет участие в шестом Каспийском саммите, в рамках которого пройдут встречи со спикером верхней палаты парламента страны Гурбангулой Бердымухамедовым, президентами Сердаром Бердымухамедовым, Ильхамом Алиевым и Ибрахимом Раиси.

Россия ожидает принятия коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе по итогам саммита.