МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) является надежным партнером государства в повышении эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий и компаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском саммите

"Приветствую вас по случаю открытия съезда Российского союза промышленников и предпринимателей… На протяжении многих лет РСПП выступает надежным партнером государства в решении таких ключевых проблем, как повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий и компаний, совершенствование трудового и налогового законодательства, корпоративного права", — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Президент добавил, что РСПП активно участвует в подготовке системных документов, нацеленных на развитие экономики и социальной сферы, а также улучшение инвестиционного климата.

"Уверен, что съезд пройдет в плодотворном ключе, а ваши предложения обязательно найдут воплощение на практике. Желаю вам успехов", — подытожил Путин.