МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что Россия может начать продавать золото за рубли зарубежным партнерам из-за запрета США на его импорт. Золото дорожает на снижении доходности американских госбондов

По мнению эксперта, продажа российского золота зарубежным клиентам за рубли вполне очевидна. Это приведет к большему укреплению нацвалюты на фоне продолжающегося снижения мировой гегемонии доллара и евро.

Отмечается, что раньше около 80% добываемого в России золота продавалось за рубеж. Вполне вероятно, что просадка по экспорту на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры будет совсем не значительная. К тому же, чем больше добываемого золота останется в пределах России, тем выше будет устойчивость финансовой системы.

Антонов предполагает, что потоки российского золота с Запада с высокой вероятностью перенаправятся как в саму Россию, так и в страны Азии, Африки и Латинской Америки.