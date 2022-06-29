В МИД потребовали от Норвегии решить вопрос с транзитом российскох грузов
В МИД потребовали от Норвегии немедленно решить вопрос с транзитом российскох грузов на Шпицберген
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России вызвало в среду временную поверенную в делах Норвегии из-за отказа властей пускать грузы на Шпицберген.
Согласно заявилению российского внешнеполитического ведомства, временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё была вызвана в МИД 29 июня. Ей был заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемого транзита грузов на Шпицберген.
Российская сторона также потребовала от от Норвегии скорейшего решения данного вопроса.