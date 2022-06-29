МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в мае сократился до 24% с 26% в апреле, при этом индекс свободных денег составил 70%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Исследование показало, что россияне стали больше верить в курс рубля

Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в мае после основных трат в кошельке россиянина осталось 24% свободных денег (на 2 процентных пункта меньше, чем в апреле)", — говорится в исследовании.

"Индекс свободных денег составил 70%, что по сравнению с предшествующим месяцем меньше на 8% (6 процентных пункта)", — отмечают исследователи. При этом по отношению к маю прошлого года индекс сократился на 20% (17 процентных пунктов), тогда он составлял 87%.