МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в РФ идет гораздо сложнее, чем потребительского, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Решетников исключил автоматическое обнуление пошлин в рамках ЕАЭС

"Главным образом скорее восстанавливается потребительский импорт. А тот импорт, который нам в первую очередь нужен — промежуточный или инвестиционный — здесь, мы видим, восстановление идет гораздо сложнее", — сказал Решетников.

При этом, по его словам, статистика импорта "несколько отошла от самых минимальных значений".

Промежуточным называется импорт сырья и комплектующих для дальнейшего производства продукции внутри страны, а инвестиционным — машин и оборудования.