МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Из данных исследовательского холдинга "Ромир" следует, что расходы россиян на FMCG (FMCG — товары повседневного спроса) за май сократились по сравнению с апрелем на 5,4% и составили 44% от общих затрат. Объем "свободных денег" у россиян в мае сократился до 24%

"В мае на FMCG-товары пришлось 44% расходов россиян. Это на 5,4% меньше, чем в апреле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс сократился на 1%", — свидетельствуют расчеты ежемесячного FMCG Index.

При том холдинг отмечает, что затраты на FMCG характеризуют уровень благосостояния населения, так как это статья расходов, обязательно присутствующая в бюджете любого домохозяйства. Размер доли затрат на данный сегмент является одним из факторов, которые определяют, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.

"Размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG товары, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура и др.) и развитие (образование, улучшение условий проживания и др.)", — отмечает "Ромир". При том затраты в большей степени отражают то, на сколько способны домохозяйства удовлетворять свои потребности.

FMCG Index отражает соотношение затрат домохозяйств на FMCG товары ко всем расходам домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы — как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca (гостинично-ресторанный бизнес или общепит). Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.