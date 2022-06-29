МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщается, что инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,6% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее. "Ромир" оценил расходы россиян на товары повседневного спроса за май

Аналитики, которые были опрошены порталом DailyFX, ожидали, напротив, ускорения показателя до 8%.

За июнь потребительские цены в Германии, по этой же предварительной оценке, выросли на 0,1%. Аналитики прогнозировали замедление показателя с майских 0,9% до 0,3%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам Евросоюза (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, замедлили рост до 8,2% в годовом выражении с 8,7% месяцем ранее. А за июнь цены снизились на 0,1% после роста на 1,1% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали замедление роста годового показателя до 8,8%, месячного — до 0,4%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции и их последующее уточнение.