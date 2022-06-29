Президент Казахстана предложил создать продовольственный хаб странам Каспия
Президент Казахстана предложил создать продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам Каспийского региона создать продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота с минимальными издержками.
"Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", — заявил казахский лидер в ходе шестого саммита глав прикаспийских государств.
Токаев также отметил значительный потенциал Казахстана для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.