МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам Каспийского региона создать продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота с минимальными издержками. Путин отметил важность саммита Каспийских государств

"Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", — заявил казахский лидер в ходе шестого саммита глав прикаспийских государств.

Токаев также отметил значительный потенциал Казахстана для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.