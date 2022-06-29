МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил создать Совет делового сотрудничества прикаспийских стран. Президент Казахстана предложил создать продовольственный хаб странам Каспия

По его словам, прибрежные страны обладают обширными природными ресурсами, крепким промышленным и технологическим потенциалом. Их кооперация является важнейшим вопросом для региона.

Бердымухамедов заявил о необходимости дать старт целевым бизнес-форумам стран Каспия для помощи предпринимателям в выстраивании диалогов.

"Предлагаем в этой связи подумать над созданием Совета делового сотрудничества прикаспийских стран как самостоятельной, без государственного вмешательства, платформы для тесной партнерской кооперации", — отметил президент Туркмении.