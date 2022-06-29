МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США сказано, что ВВП Америки в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, снизился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Годовая инфляция в Германии в июне замедлилась с 7,9% до 7,6%

Аналитики, которые были опрошены порталом DailyFX, ожидали сокращения американской экономики на 1,5%, как показала вторая оценка. Первая оценка предполагала снижение ВВП страны на 1,4%.