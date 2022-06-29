МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Согласно итоговому коммюнике шестого Каспийского саммита, лидеры прикаспийских государств договорились использовать ресурсы региона в мирных целях. Глава Казахстана призвал укреплять транспортную взаимосвязанность на Каспии

Президенты России, Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана подтвердили ряд принципов деятельности на Каспийском море. Это "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решени всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами".

Следующий Каспийский саммит пройдет в Иране в согласованные сроки.