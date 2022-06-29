МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement платит за российский уголь в юанях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на увиденные им таможенные документы. Участники обсуждения лимита на нефть РФ с Китаем и Индией назвали его продуктивным - СМИ

"Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement импортирует партию российского угля и платит китайскими юанями", — отмечает агентство.

Подчеркивается, UltraTech получает 157 тысяч тонн угля компании СУЭК стоимостью примерно в 172,7 миллиона юаней (25,8 миллиона долларов).