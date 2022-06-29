2022-06-29T17:27:47+03:00
2022-06-29T17:27:47+03:00
2022-06-29T17:27:47+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220629/837331700.html
СМИ: индийский производитель цемента оплачивает российский уголь в юанях
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement платит за российский уголь в юанях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на увиденные им таможенные документы... ПРАЙМ, 29.06.2022
валюта, рынки, экономика, новости, россия, индия, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Каа-Хемский разрез "Тувинской горнорудной компании"
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement платит за российский уголь в юанях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на увиденные им таможенные документы.
"Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement импортирует партию российского угля и платит китайскими юанями", — отмечает агентство.
Подчеркивается, UltraTech получает 157 тысяч тонн угля компании СУЭК стоимостью примерно в 172,7 миллиона юаней (25,8 миллиона долларов).