МОСКВА, 29 июн- ПРАЙМ. "СовЭкон", одна из ведущих российских консалтинговых компаний в агропромышленной сфере, в среду повысил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2022-2023 маркетинговом году на 300 000 тонн, до нового рекордного максимума 42,6 млн тонн. "Роснефть" открыла месторождение с запасами нефти 82 миллиона тонн

Поддержку экспорту может оказать рекордный урожай, который, как полагают в компании, составит 89,2 млн тонн, и относительно крупные переходящие запасы.

Тем не менее проблемой для экспорта из России в новом маркетинговом году, который начнется 1 июля, может стать нехватка доступных мощностей для перевозок по морю, добавили в "СовЭконе".

"Судовладельцы по-прежнему с осторожностью относятся к отправке судов в Россию на фоне продолжающейся военной операции и рисков оказаться под санкциями. Тот же фактор усложняет оплату российских зерновых", — подчеркнули в компании.

Сокращение экспорта из Украины может поспособствовать росту спроса на российскую пшеницу на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Юго-Восточной Азии. Россия и Украина являются крупными поставщиками зерновых на эти рынки.