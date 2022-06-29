МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство России окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин призвал российских производителей медоборудования занять рынок

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в ходе встречи с Мишустиным отметил, что Суздалю необходима поддержка по некоторым направлениям для подготовки к юбилею.

"Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 миллиарда 300 миллионов. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка 2 миллиарда рублей", — ответил Мишустин, уточнив, что вопрос финансирования будет проработан до конца недели.

Кроме того, премьер подчеркнул, что решение выделить средства на ремонт дорог уже принято.