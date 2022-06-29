МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники заявило, что транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу Евросоюза с Вильнюсом. Госдума в первом чтении допустила оборот товаров без маркировки на 2022 год

"Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой", — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что сейчас чиновники из Европы ведут переговоры о выведении Калининграда из-под режима санкций. Эти переговоры "прокладывают пусть к соглашению", которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.

ЕС прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, которые попали под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюз грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявляла ранее представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.