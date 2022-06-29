МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до конца текущего года снять запрет на оборот отдельных немаркированных товаров, маркировка которых обязательна. Госдума в первом чтении одобрила штрафы за нарушения при перевалке угля

Действующее законодательство предусматривает обязательную маркировку отдельных категорий товаров (шубы, табачные изделия, одежда, обувь, духи и так далее) средствами идентификации, в том числе в целях обеспечения их законного оборота и защиты прав потребителей, а за нарушения в этой сфере предусмотрена ответственность.

Например, за производство и ввод в оборот таких товаров для должностных лиц предусмотрены конфискация товара и административный штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч. А штраф за их продажу составляет для граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч, юрлиц — от 50 тысяч до 300 тысяч, причем также во всех случаях с конфискацией товаров. При этом в отношении производства и оборота табачной продукции штрафы еще выше: для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч.

Законопроект, внесенный правительством, в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера предоставляет кабмину право "устанавливать порядок ввода в оборот, оборота и вывода из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации в отдельных случаях". При этом хозяйствующие субъекты, которые будут осуществлять оборот таких немаркированных товаров, не будут нести ответственность, предусмотренную сейчас законодательством.

В настоящее время в связи с проводимой недружественными государствами санкционной политикой в отношении России и складывающейся экономической ситуацией создается дополнительная финансовая и административная нагрузка на всех участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, которая может повлечь временную невозможность исполнения ими обязательств по маркировке.

"Проектируемые нормы представляются дополнительной мерой поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, которые предоставят участникам оборота в сложившихся условиях возможность выстраивать новые экономические, производственные и логистические процессы", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.