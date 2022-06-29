МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил проблему продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине и в Донбассе и отметил настрой российской стороны на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН. Власти Швейцарии готовятся к возможному дефициту газа зимой

Разговор Лаврова и Гутерреша состоялся в среду.

"Стороны обсудили некоторые из наиболее актуальных международных проблем с акцентом на продовольственную безопасность на фоне ситуации на Украине и в Донбассе", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что Лавров "подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки".

"Подчеркивалось, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря. Кроме того, была подтверждена готовность России продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то, что их реализация существенно осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств, разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек ввиду коронавирусной пандемии. Лавров также отметил настрой на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН", — добавили в МИД.