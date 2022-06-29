МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в апреле 2022 года снизились в годовом выражении впервые с апреля 2020 года — на 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. Выпуск легковых автомобилей в России в мае упал почти на 97%

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В апреле, по данным Росстата, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 17,83% с 16,69% в марте.

По сравнению с мартом 2022 года реальные зарплаты в РФ в апреле также снизились — на 8,3%. За январь-апрель рост реальных зарплат в России составил 0,4%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2022 года составила 62 269 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,4%", — говорится в сообщении.

В номинальном выражении зарплаты в России в апреле по сравнению с мартом снизились на 6,9%, по итогам января-апреля — рост на 13,6% год к году.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2022 году снизятся на 3,8%. В 2023 году ожидается их рост на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — на 2,9% и 2,3% соответственно.