МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,9%, следует из доклада Росстата. Оборот розничной торговли России ускорил снижение до 10,1%

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4%, на таком уровне она фиксировалась в апреле.

"В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу мая 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,9 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан (851 тысяча человек против 847 тысяч человек в апреле), из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в мае 2022 года составила 74,9 миллиона человек.