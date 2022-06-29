МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2022 года сократилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,6%, сообщает Росстат. Добыча газа в России за январь-май снизилась на 3,6%

"В январе-апреле 2022 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 11439 миллиарда рублей, или 151,3% к январю-апрелю 2021 года", — говорится в сообщении.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 35,4% с 41,9% годом ранее. Среди обрабатывающих производств убытки получили 25,5% организаций против 29,5% год назад. В строительстве убыточными оказались 32% компаний против 33,1% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 17,1% компаний против 19% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 18,9% против 22,1%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, увеличилась в январе-апреле до 34,1% с 34% в аналогичном периоде прошлого года.