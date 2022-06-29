МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-мае 2022 года увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае по сравнению с маем прошлого года выросло на 2,1%, говорится в оперативном докладе Росстата. Доля убыточных организаций в России в январе-апреле снизилась на 0,8 п.п.

В апреле текущего года показатель увеличился на 3,2% в годовом выражении. Объем производства сельхозпродукции в мае в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 488,1 миллиарда рублей, в январе-мае — 1,779 триллиона рублей. В 2021 году производство продукции сельского хозяйства снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

На конец мая поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,3 миллиона голов, уменьшившись на 2,4% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,8 миллиона голов (на 1,7% меньше). Поголовье свиней выросло на 2,3% — до 27,6 миллиона, овец и коз — снизилось на 2,1%, до 22,8 миллиона.

В сельскохозяйственных организациях на конец мая по сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,9%, коров — на 1%, овец и коз — на 2,9%. Поголовье свиней выросло на 3,9%, а птицы — на 0,4%. На хозяйства населения приходилось 39,9% поголовья крупного рогатого скота, 8,1% свиней, 44,6% овец и коз (на конец мая 2021 года — 40,5%, 9,2% и 45,6% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в мае в хозяйствах всех категорий выросло на 5,2% в годовом выражении — до 1,3 миллиона тонн (в живом весе), производство молока повысилось на 0,4%, до 3 миллионов тонн, производство яиц по сравнению с маем прошлого года увеличилось на 1,8% и составило 4,1 миллиарда штук.