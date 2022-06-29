МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российская химическая промышленность произвела 10,4 миллиона тонн химических удобрений за первые пять месяцев года, что на 7,1% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил Росстат. Предпринимательская уверенность в России в июне упала

"Выпуск минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) составил 2,0 миллиона тонн, что ниже объемов мая 2021 года на 10,7%, но больше объемов производства в апреле 2022 года на 13,9%. За январь-май 2022 года произведено 10,4 миллионов тонн удобрений, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года"- говорится в сообщении ведомства.

Производство калийных удобрений в мае снизилось по сравнению с маем 2021 года на 32%, но выросло по сравнению с апрелем 2022 года на 51,9%, составив 0,6 миллионов тонн. Фосфорных удобрений изготовлено 0,4 миллиона тонн, что на 10,9% больше, чем в мае 2021 года, и на 2% больше, чем в апреле 2022 года.

"Выпуск азотных удобрений составил 1 миллион тонн (рост по сравнению с маем 2021 года на 2,2%, по сравнению с апрелем 2022 года – на 2,0%)", — также указали в ведомстве.