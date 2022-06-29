МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. РФ в январе-мае 2022 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,6%, свидетельствуют данные Росстата. Выпуск химических удобрений в России в январе-мае снизился на 7,1%

При этом в мае 2022 года относительно мая 2021 года производство золота в РФ снизилось на 9%, а относительно апреля 2022 года — увеличилось на 10,7%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.