МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 24 июня до 16,22% с 16,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Россия в мае добывала 9,282 миллионов баррелей в сутки нефти

По данным Росстата, инфляция в РФ за период с 18 по 24 июня оказалась нулевой после дефляции в 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,51%.

"В годовом выражении инфляция по состоянию на 24 июня снизилась до 16,22% год к году (на 17 июня: 16,42% год к году)", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,3% после снижения на 0,25% неделе ранее за счет ускорившегося удешевления плодоовощной продукции. "При этом на прочее продовольствие темпы роста цен увеличились (0,22% после 0,07%) из-за возобновления либо ускорения роста цен на отдельные продукты питания (мясопродукты, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия). Вместе с тем яйца и сахар продолжили дешеветь, а на макаронные и крупяные изделия снижение цен возобновилось", — указали в Минэкономразвития.

Что касается сегмента непродовольственных товаров, то цены выросли незначительно — на 0,04%. "Вместе с тем продолжается дефляция по широкому перечню товарных групп (электро- и бытовые приборы, медикаменты, строительные материалы, легковые автомобили). Цены на автомобильный бензин продолжают снижаться шестнадцатую неделю подряд", — поясняется в обзоре.

При этом в сегменте регулируемых и туристических услуг после двух недель дефляции рост цен ускорился (0,79% после снижения на 0,38% и 0,05% соответственно) в связи с сезонным удорожанием стоимости авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг.