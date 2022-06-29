МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста ВВП еврозоны и Китая в текущем году, при этом сохранило оценку для США, следует из пресс-релиза агентства. Эрдоган заявил Байдену о надежде на результат по зерновому вопросу

Таким образом, S&P ожидает, что экономика еврозоны в 2022 году увеличится на 2,6%, а не на 2,7%, как прогнозировалось в мае. Агентство в частности ухудшило ожидания роста ВВП Франции и Испании, в то время как прогнозы по Германии и Италии были сохранены. В 2023 году ВВП еврозоны вырастет на 1,9%.

Кроме того, агентство понизило прогноз по экономике Китая – теперь в 2022 году ожидается, что она увеличится на 3,3% (ранее ожидался рост на 4,2%). На следующий год прогноз, напротив, был улучшен до 5,5%. Ожидания роста ВВП Японии также были понижены до 2% с 2,3%, а по Индии — сохранены на уровне 7,3%.

S&P при этом сохранило свой майский прогноз роста американской экономики в 2022 году на уровне 2,4%, однако на будущий год понизило до 1,6% с 2%.

Агентство отмечает, что за последние шесть месяцев макроэкономическая среда значительно изменилась. Так, например, потенциальные темпы роста экономик стран еврозоны США должны были быть вдвое выше нынешних уровней. Наибольшее количество проблем было вызвано высокой инфляцией.

"Ситуация изменилась, и не в лучшую сторону. Основным изменением стал резкий разворот ожиданий по инфляции. Оглядываясь назад, сейчас можно сказать, что центробанки слишком долго ждали момента для повышения ставок", — говорится в релизе S&P.