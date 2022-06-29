МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7%

"Генсек поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 10.00 (17.00 мск — ред.) сегодня. Они обсудили ситуацию на Украине, в том числе усилия по возврату украинского зерна и российского зерна и удобрений на мировые рыкни", — сказал Дюжаррик.

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.