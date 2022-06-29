МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду заявил, что государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") с февраля потеряла 65% грузопотоков. В ООН сообщили об обсуждении с Лавровым поставки зерна и удобрений

"К сожалению, Укрзализныця потеряла 65% грузопотоков", — сказал Кубраков в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, финансовое состояние "Украинских железных дорог" на сегодняшний день не позволяет компании существовать без государственной поддержки.

При этом он отметил, что выделяемых государством средств компании не хватает, в связи с чем в среду было принято решение о повышении тарифов на грузовые перевозки по железной дороге.

Кубраков отметил, что повышение тарифов будет стоить крупным украинским компаниям десятки миллионов долларов США, однако другого выхода нет, так как собственные резервы "Украинских железных дорог" исчерпаны. Он добавил, что финансирование компании для государства сейчас – неподъемная задача, так как большая часть бюджетных средств уходит на финансирование армии и социальных выплат.

Ранее Кубраков в соцсетях сообщил, что компания "Украинские железные дороги" повышает тарифы на перевозку всех групп грузов на 70%.