МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приветствуют стремление Турции достичь договоренности с Россией и Украиной по вывозу зерна, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби в интервью Блумберг. В США признали риски для экономики из-за повышения ставок

"Турция стремится достичь договоренности между Россией и Украиной (по вывозу зерна). Ещё многого предстоит достичь, но мы определенно приветствуем эти усилия", — отметил он.

Кирби также отметил, что вывоз украинского зерна по морю по-прежнему невозможен из-за позиции РФ.

"Мы работаем очень плотно с партнерами по всему миру, чтобы увеличить вывоз зерна с территории Украины", — добавил он.

Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары. Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса".

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.