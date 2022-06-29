МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российско-иранские торговые отношения развиваются, и ничто не остановит это развитие, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде. В Калининграде заявили о двухнедельном ожидании акта для транзита по морю

"Договоренности, к которым мы пришли, они реализовываются. Это очень хороший момент, ясный. Это говорит о том, что воля наших двух государств направлена на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. И ничто не остановило развитие наших торгово-экономических связей, и ничто их не остановит", — сказал Раиси.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана в районе Каспийского моря является важным аспектом двустороннего взаимодействия.

"Мы можем сотрудничать на Каспии по транспорту, транзиту, а также в других вопросах, касающихся Каспийского моря. Я имею в виду рыболовство, туризм, и во всех других различных областях, которые в целом касаются Каспия", — отметил он.

В Ашхабаде в среду проходит шестой Каспийский саммит, в котором принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Ибрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и России Владимир Путин.