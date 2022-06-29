Путин: рост товарооборота между Россией и Азербайджаном продолжается
Путин: уверенный рост товарооборота между Россией и Азербайджаном продолжается
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым.
Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.
"Всё, о чем мы договаривались, исполняется, товарооборот растёт… Рост продолжается уверенный", — сказал Путин в ходе переговоров.
Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Также ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.