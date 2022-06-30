МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Дотационные регионы России находятся в растущей зависимости от финансовой помощи из федерального бюджета, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа субъектов РФ с долей дотаций из федерального бюджета от 20% до 40% в 2017–2020 годах. Счетная палата назвала главные риски для российских аграриев

"Анализ выявил растущую зависимость дотационных регионов от финансовой помощи из федерального бюджета — доля безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней в их доходах выросла с 43,3% в 2017 году до 55,4% в 2020 году. В то же время общероссийские показатели за этот период увеличились с 16,5% до 27,5%", — сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

При этом, по мнению аудиторов, снижение общей нагрузки регионов по обслуживанию долговых обязательств (на 26%) и стабилизация объема госдолга всем субъектам РФ не обеспечили снижения уровня дотационности регионов. "Анализируемая группа субъектов по своему составу была относительно постоянна: в 2017-2018 годах в нее входило 17 субъектов, в 2019-2020 годах – 18 субъектов", — пояснила аудитор. Она добавила, что за отчетный период из групп вышли Адыгея, Алтайский край и Магаданская область, вошли — Карелия, Крым и Брянская область.

Счетная палата указала, что на показатели финсостояния регионов и изменение их уровня дотационности влияли внешние факторы, на некоторые из которых регионы не в силах повлиять. "Централизация в федеральном бюджете 1% налога на прибыль организаций привела к тому, что фактические поступления этого налога в бюджеты анализируемых регионов снизились. Вместе с этим увеличился объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Таким образом, регионы с большим уровнем дотационности в целом "выиграли" от реализации указанной меры", — отметила она.

Ведомство также считает, что создание префрежимов и утверждение индивидуальных программ социально-экономического развития не оказали существенного положительного эффекта. По словам аудиторов, с 2017 по 2020 годы эти меры действовали в большинстве рассмотренных регионов, но не привели к опережающему росту количества рабочих мест, объема осуществленных резидентами инвестиций, среднемесячной зарплаты. Кроме того, аудитор указала на рост количества целевых межбюджетных трансфертов в ходе исполнения федерального бюджета: в 2019 году – 54,3%, в 2020 году – 60,3%.

По результатам проверки Счетная палата предложила Минфину совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти провести анализ субсидий на предмет возможности их консолидации, а также провести инвентаризацию обязательств регионов, установленных в соглашениях о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. По мнению Счетной палаты, это позволит сократить число повторных обязательств и обеспечит прозрачность анализа результативности деятельности региональных органов исполнительной власти.