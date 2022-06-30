МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Заморозка российских активов является одной из величайших краж в истории, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Эксперт оценил перспективы исков против США из-за заморозки активов России

Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

"Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов – это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник", — сказал Венедиктов.

По его словам, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы.

"Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества – сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне", – отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.