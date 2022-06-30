Лукашенко сообщил о возможности Белоруссии доставлять грузы в Калининград
Лукашенко: у Минска и Москвы достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининград
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. У России и Белоруссии достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининград без всяких войн и напряжения. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
Белорусский лидер раскритиковал политику властей Литвы, отметив их чрезмерное рвение во введении ограничений против России и Белоруссии. На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент отметил, что у Минска и Москвы "достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений".