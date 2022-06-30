МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. У России и Белоруссии достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининград без всяких войн и напряжения. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. В морской торговый порт Калининграда прибыло судно с грузами

Белорусский лидер раскритиковал политику властей Литвы, отметив их чрезмерное рвение во введении ограничений против России и Белоруссии. На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент отметил, что у Минска и Москвы "достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений".