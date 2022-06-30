 

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора Сергей Белов. 

Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей

"По поводу купюр 1 000 и 5 000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака", — сказал он на презентации модернизированной банкноты в 100 рублей.

Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

 