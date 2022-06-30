МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора Сергей Белов. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей

"По поводу купюр 1 000 и 5 000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака", — сказал он на презентации модернизированной банкноты в 100 рублей.

Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.