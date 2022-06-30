МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который устанавливает мораторий на применение ряда антимонопольных запретов при закупках у единственного поставщика. Госдума расширила возможности льготного погашения ипотеки многодетными

В условиях внешнего санкционного давления некоторые компании уходят с рынка, и зачастую в регионах действительно остается единственный поставщик. Принятие закона позволит снизить риск неисполнения госконтрактов, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Сейчас правительство России до конца текущего года вправе устанавливать дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для госнужд и определять порядок их осуществления. Аналогичным правом на региональном уровне обладают высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ в отношении закупок для региональных и муниципальных нужд.

Эти нормы по своей сути относятся к действиям, ограничивающим конкуренцию, а следовательно, подпадают под действие статьей 15, 16 и 17 закона "О защите конкуренции", которые запрещают органам госвласти принимать акты, ограничивающие конкуренцию и устанавливающие антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений при закупках. Госдума в первом чтении одобрила штрафы за нарушения при перевалке угля

В целях исключения применения мер антимонопольного реагирования законопроект вводит мораторий на применение антимонопольных запретов, установленных статьями 15, 16 и 17, в отношении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по дополнительным основаниям, установленным правительством РФ или высшими региональными исполнительными органами госвласти.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а эти нормы — применяться к правоотношениям, возникшим с 8 марта 2022 года, что станет гарантией того, что заказчиков не накажут за нарушения соответствующих норм закона "О защите конкуренции".