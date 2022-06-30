МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, заявил, что при определенных обстоятельствах санкции могут быть расценены как акт международной агрессии, в ответ возникает право на самооборону. Медведев рассказал о формировании нового мирового порядка

По словам Медведева, нынешняя «хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны».

Зампредседателя Совбеза добавил, что при определенных обстоятельствах эти меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. Государство, таким образом, получает право на индивидуальную и коллективную самооборону, подчеркнул Медведев.

По его словам, в условиях санкций никто не может чувствовать себя защищенным. Весь мир сейчас следит за тем, куда заведет санкционная политика Запада, заявил зампредседателя Совбеза.

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