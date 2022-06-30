Госдума разрешила сделки с активами до двух миллиардов рублей без согласования с ФАС
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает в 2022 году совершение сделок с активами коммерческих организаций стоимостью от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
Сейчас сделки с акциями, долями и имуществом коммерческих организаций, а также правами в отношении этих организаций подлежат предварительному согласованию с ФАС, если суммарная стоимость активов превышает 800 миллионов рублей. Закон повышает на текущий год этот порог до 2 миллиардов рублей. В результате при покупке таких активов в 2022 году будет действовать упрощенный порядок оформления сделок.
Покупателю не нужно будет отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку, достаточно будет уведомить антимонопольный орган о совершенной сделке, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Но новый порядок не затрагивает стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства, за этим ФАС продолжит внимательно следить, равно как и за сохранением конкуренции при переходе активов, подчеркивал он.
Закон разрешает также без предварительного согласования с ФАС (но с ее последующим уведомлением в течение 30 дней со дня их осуществления с представлением пакета документов) совершать в текущем году и сделки с активами финансовых организаций независимо от их стоимости. При этом у антимонопольного органа сохраняется право выдачи предписания, направленного на обеспечение конкуренции, если вдруг соответствующие ограничения будут установлены, пояснял на прошлой неделе замглавы ФАС Сергей Пузыревский.
Помимо этого, не нужно будет согласовывать с ФАС государственные и муниципальные преференции, предоставляемые в целях обороноспособности страны и безопасности государства, социального обеспечения населения и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом случае антимонопольный орган также должен быть уведомлен о них в течение 30 дней и при необходимости корректировки сможет выдать предписание в целях обеспечения конкуренции.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837342534.html