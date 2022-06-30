МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает в 2022 году совершение сделок с активами коммерческих организаций стоимостью от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Госдума ввела мораторий на часть запретов при закупках у одного поставщика

Сейчас сделки с акциями, долями и имуществом коммерческих организаций, а также правами в отношении этих организаций подлежат предварительному согласованию с ФАС, если суммарная стоимость активов превышает 800 миллионов рублей. Закон повышает на текущий год этот порог до 2 миллиардов рублей. В результате при покупке таких активов в 2022 году будет действовать упрощенный порядок оформления сделок.

Покупателю не нужно будет отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку, достаточно будет уведомить антимонопольный орган о совершенной сделке, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Но новый порядок не затрагивает стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства, за этим ФАС продолжит внимательно следить, равно как и за сохранением конкуренции при переходе активов, подчеркивал он.

Закон разрешает также без предварительного согласования с ФАС (но с ее последующим уведомлением в течение 30 дней со дня их осуществления с представлением пакета документов) совершать в текущем году и сделки с активами финансовых организаций независимо от их стоимости. При этом у антимонопольного органа сохраняется право выдачи предписания, направленного на обеспечение конкуренции, если вдруг соответствующие ограничения будут установлены, пояснял на прошлой неделе замглавы ФАС Сергей Пузыревский. Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом

Помимо этого, не нужно будет согласовывать с ФАС государственные и муниципальные преференции, предоставляемые в целях обороноспособности страны и безопасности государства, социального обеспечения населения и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом случае антимонопольный орган также должен быть уведомлен о них в течение 30 дней и при необходимости корректировки сможет выдать предписание в целях обеспечения конкуренции.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.