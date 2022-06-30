МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости, пенсионерам которые не работают, вырос в 2021 году на 1029 рублей и с учетом индексации составил 17 533 рубля. Инвестиции в производство мороженого в России выросли в три раза

"Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля", — заявил Кигим на пленарном заседании Госдумы.

До этого сообщалось, что с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндесированы на 10%. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей.