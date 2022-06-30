МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает от НДС покупку гражданами бриллиантов у банков, а также обнуляет данный налог для продажи алмазов их добытчиками в госфонды, ЦБ РФ и банкам, а необработанных алмазов — вообще всем организациям. Третье чтение запланировано на 5 июля. Госдума во втором чтении повысила НДПИ для "Газпрома"

Первоначальная редакция документа вносила различные изменения в налоговое законодательство, направленные на поддержку граждан и бизнеса, в том числе освобождала на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе бессрочно освобождающие от НДС операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, и вводящие нулевую ставку данного налога при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям — только необработанных алмазов.

Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.