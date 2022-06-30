МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который приостанавливает до конца 2022 года действие нормы о проведении расчетов по внешним облигационным займам РФ в иностранной валюте, а также разрешает формирование проекта федерального бюджета на 2023 год с учетом еще не принятых законов. Госдума во втором чтении освободила от НДС покупку бриллиантов у банков

Документ приостанавливает на период с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года норму Бюджетного кодекса (БК), согласно которой обязательства РФ и субъекта РФ, возникшие в результате эмиссии государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

Это изменение предложено правительством в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах по государственным долговым обязательствам РФ, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Евросоюзом в "санкционный" список.

Приостановка соответствующей нормы "позволяет осуществлять в рублях выплаты по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте", пояснял замглавы Минфина РФ Тимур Максимов.

А глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров при этом говорил, что ее приостановка только до конца года дает возможность "посмотреть дальше, как будет развиваться ситуация, и, соответственно, принимать необходимые решения". Кроме того, по его словам, это изменение учитывает сегодняшние реалии и указ президента РФ, и придает бюджетной конструкции больше гибкости.

Закон также приостанавливает до конца 2022 года норму БК, согласно которой доходы федерального бюджета прогнозируются на основе налогового и бюджетного законодательства, принятого до внесения проекта трехлетнего бюджета в Госдуму. Это позволит при формировании проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы "учесть те изменения налогового законодательства, которые еще находятся в стадии разработки, в том числе в нефтегазовой сфере", пояснял Максимов.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.